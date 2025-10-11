Menü Suche
Bayern-Interesse: El Mala-Berater äußert sich

von Luca Hansen - Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
1 min.
El Mala jubelt @Maxppp

Der Berater von Said El Mala (19) hat Gerüchte kommentiert, wonach er mit Vereinen wie dem FC Bayern München und Borussia Dortmund spricht. Gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ verweist er diese Meldungen ins Reich der Fabeln: „Die aktuellen Berichte, dass die Berater-Seite sich mit Dortmund, Bayern oder Vereinen aus England trifft, sind nicht korrekt.“

Vielmehr ist ein Verbleib des Offensivspielers beim 1. FC Köln angedacht, wie der Agent, der seinen Namen nicht nennen will, betont: „Es gibt nach derzeitigem Stand überhaupt keinen Grund, den 1. FC Köln zu verlassen – weder im Winter noch im kommenden Sommer. Es spricht derzeit nichts dagegen, dass Said auch in der kommenden Saison für den FC aufläuft, zumal der Klub eine sehr erfreuliche Entwicklung nimmt. Dass Said, wenn er sich so weiterentwickelt, irgendwann den nächsten Schritt machen wird, das weiß jeder. Aber in naher Zukunft geht er nirgendwo hin, sondern bleibt beim FC.“

