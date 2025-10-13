Bundesliga
Eintracht: Schlechte Nachrichten für Wechselkandidat Baum
Elias Baum ist in den nächsten Wochen zum Zuschauen verdammt. Eintracht Frankfurt teilt mit, dass sich der Rechtsverteidiger eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat, mit der er „bis auf Weiteres“ ausfällt.
Eintracht Frankfurt
Bei der Eintracht kam Baum in dieser Saison noch gar nicht zum Zug. Dementsprechend ist ein Abgang im Winter eine denkbare Option. Der Vertrag des 19-Jährigen in der Mainmetropole läuft noch bis 2028.
