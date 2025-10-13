Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eintracht: Schlechte Nachrichten für Wechselkandidat Baum

von Lukas Weinstock - Quelle: profis.eintracht.de
1 min.
Elias Baum stemmt die Hände in die Hüften @Maxppp

Elias Baum ist in den nächsten Wochen zum Zuschauen verdammt. Eintracht Frankfurt teilt mit, dass sich der Rechtsverteidiger eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat, mit der er „bis auf Weiteres“ ausfällt.

Eintracht Frankfurt
ℹ️ Personal-Update:
Elias Baum hat eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten und fällt bis auf Weiteres aus. Gute Besserung, Eli! 🍀

Darüber hinaus ist auch Nnamdi Collins nicht zur U21-Nationalmannschaft zurückgereist. Der 21-Jährige war zuletzt erkältet, weshalb er in Frankfurt geblieben ist.

🗞️ Alle News des Tages gibt's im Adlerticker:
Bei X ansehen

Bei der Eintracht kam Baum in dieser Saison noch gar nicht zum Zug. Dementsprechend ist ein Abgang im Winter eine denkbare Option. Der Vertrag des 19-Jährigen in der Mainmetropole läuft noch bis 2028.

