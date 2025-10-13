Gewagte Trainer-Entscheidung bei St. Gilloise

Der belgische Meister Royal Union St. Gilloise hat einen Nachfolger für den zur AS Monaco gewechselten Sébastien Pocognoli gefunden. Die Belgier verpflichten den 37-jährigen David Hubert. Er wechselt von OH Leuven zum aktuellen Tabellenführer der Jupiler Pro League.

Mit Leuven rangierte Hubert nach den ersten zehn Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz, somit ist der Wechsel zu St. Gilloise für Hubert ein echter Aufstieg. Der Belgier hat als Spieler fast ausschließlich Erfahrung in seiner Heimat gesammelt, auch als Trainer war er bislang stets in Belgien tätig. Nach seiner Entlassung beim RSC Anderlecht hatte er im Sommer Leuven übernommen, nun endet das Kapitel nach nur drei Monaten schon wieder.