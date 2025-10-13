Menü Suche
Kommentar
Offiziell Jupiler Pro League

Gewagte Trainer-Entscheidung bei St. Gilloise

von Dominik Sandler - Quelle: rusg.brussels
1 min.
David Hubert muss beim RSC Anderlecht die Koffer packen @Maxppp

Der belgische Meister Royal Union St. Gilloise hat einen Nachfolger für den zur AS Monaco gewechselten Sébastien Pocognoli gefunden. Die Belgier verpflichten den 37-jährigen David Hubert. Er wechselt von OH Leuven zum aktuellen Tabellenführer der Jupiler Pro League.

Unter der Anzeige geht's weiter
Royale Union Saint-Gilloise
David Hubert joins Union from OH Leuven. Hubert will take charge of training starting this Monday afternoon and will coach his first match for Union this Saturday at the Marien against Charleroi.

Welcome, coach! 💛💙
Bei X ansehen

Mit Leuven rangierte Hubert nach den ersten zehn Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz, somit ist der Wechsel zu St. Gilloise für Hubert ein echter Aufstieg. Der Belgier hat als Spieler fast ausschließlich Erfahrung in seiner Heimat gesammelt, auch als Trainer war er bislang stets in Belgien tätig. Nach seiner Entlassung beim RSC Anderlecht hatte er im Sommer Leuven übernommen, nun endet das Kapitel nach nur drei Monaten schon wieder.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Jupiler Pro League
R. Union SG
OHL
David Hubert
Sébastien Pocognoli

Weitere Infos

Jupiler Pro League Jupiler Pro League
R. Union SG Logo Union Saint-Gilloise
OHL Logo OH Leuven
David Hubert David Hubert
Sébastien Pocognoli Sébastien Pocognoli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert