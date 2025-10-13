Menü Suche
Rentenvertrag für Bochums Hofmann

von Lukas Weinstock - Quelle: vfl-bochum.de
Philipp Hofmann ist sichtlich unzufrieden @Maxppp

Der VfL Bochum und Philipp Hofmann setzen ihre Zusammenarbeit weiter fort. Der Zweitligist teilt die Vertragsverlängerung mit dem 32-Jährigen, der sein Arbeitspapier vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2028 ausdehnt, offiziell mit. Hertha BSC hatte im Sommer intensiv um Hofmann gebuhlt, der Mittelstürmer entschied sich jedoch für einen Verbleib beim VfL.

Geschäftsführer Ilja Kaenzig schwärmt: „Philipp Hofmann ist ein Spieler, der auf und neben dem Platz immer vorangeht und sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Er hat viele wichtige Tore – nicht zuletzt in der legendären Relegation 2024 gegen Fortuna Düsseldorf - erzielt, an die sich jeder VfL-Fan sicher noch gerne erinnert. Sein Stellenwert in der Kabine zeigt sich auch dadurch, dass er zum Mannschaftsrat gehört und Vize-Kapitän ist.“

