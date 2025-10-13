Menü Suche
Ablöse steht: Gladbach vor Schröder-Deal

Seit zwei Wochen sucht Borussia Mönchengladbach nach einem Nachfolger für Roland Virkus. In Rouven Schröder hat man diesen nun gefunden.

von Lukas Weinstock
Rouven Schröder @Maxppp

Vor rund zwei Wochen trat Roland Virkus als Reaktion auf Borussia Mönchengladbachs miserablen Saisonstart von seinem Amt als Geschäftsführer Sport zurück. In Kürze werden die Fohlen seinen Nachfolger präsentieren.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen die Gespräche mit Rouven Schröder unmittelbar vor dem Abschluss. Demzufolge sei die Verpflichtung des 49-Jährigen, der in der Bundesliga schon als Sportdirektor für RB Leipzig, Schalke 04, Mainz 05 und Werder Bremen arbeitete, „nur noch eine Frage der Zeit“. Die ‚Salzburger Nachrichten‘ sprechen von „beschlossener Sache“.

Schröder ist aktuell noch als Geschäftsführer Sport für RB Salzburg tätig, dementsprechend muss der Bundesligist eine Ablösesumme nach Österreich überweisen. Laut der ‚Bild‘ liegt diese bei 1,5 Millionen Euro, ‚Sky‘ berichtet von 700.000 Euro.

