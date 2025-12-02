Menü Suche
Major League Soccer

Ex-Gladbacher Bradley winkt neuer Trainerjob

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
Michael Bradley feiert mit seinen Mitspielern @Maxppp

Michael Bradley winkt der erste Trainerjob bei einem Profiteam. Laut ‚The Athletic‘ ist der 38-Jährige der Top-Favorit auf den Posten beim MLS-Klub New York Red Bulls. Seit Sommer ist Bradley, der seine aktive Karriere 2023 beendet hatte, für die in der dritten Liga an den Start gehende Zweitvertretung tätig.

Bei der ersten Mannschaft würde der 151-fache US-Nationalspieler auf Sandro Schwarz folgen, der Ende Oktober seinen Hut nehmen musste. Als Spieler lief Bradley unter anderem zwischen 2008 und 2011 für Borussia Mönchengladbach auf. Für die Fohlen bestritt er insgesamt 81 Pflichtspiele (elf Tore, vier Vorlagen).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
