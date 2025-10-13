RB: Klarer Wunsch bei Haidara

Mittelfeldspieler Amadou Haidara hat bei RB Leipzig keine Zukunft mehr. Laut der ‚Bild‘ drängen die Sachsen darauf, den 27-Jährigen im Winter loszuwerden. Schon im vergangenen Sommer war Haidara ein Abschiedskandidat, ein Wechsel zur neuen RB-Filiale in Paris kam aber nicht zustande.

RB hofft darauf, zumindest einen Teil des Jahresgehalts von Haidara, das bei fünf Millionen Euro liegt, einsparen zu können. Der Vertrag des malischen Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus. Vor sechseinhalb Jahren war Haidara für 19 Millionen von RB Salzburg in die deutsche Bundesliga gewechselt und absolvierte bis dato 222 Partien für RB.