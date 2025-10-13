Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

RB: Klarer Wunsch bei Haidara

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Amadou Haidara im Training von RB Leipzig @Maxppp

Mittelfeldspieler Amadou Haidara hat bei RB Leipzig keine Zukunft mehr. Laut der ‚Bild‘ drängen die Sachsen darauf, den 27-Jährigen im Winter loszuwerden. Schon im vergangenen Sommer war Haidara ein Abschiedskandidat, ein Wechsel zur neuen RB-Filiale in Paris kam aber nicht zustande.

Unter der Anzeige geht's weiter

RB hofft darauf, zumindest einen Teil des Jahresgehalts von Haidara, das bei fünf Millionen Euro liegt, einsparen zu können. Der Vertrag des malischen Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus. Vor sechseinhalb Jahren war Haidara für 19 Millionen von RB Salzburg in die deutsche Bundesliga gewechselt und absolvierte bis dato 222 Partien für RB.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Amadou Haidara

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Amadou Haidara Amadou Haidara
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert