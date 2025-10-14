VfB dank Stiller zum Andrés-Coup

Die steile Entwicklung von Angelo Stiller (24) hat dem VfB Stuttgart dabei geholfen, Chema Andrés (20) an Bord zu holen. Wie einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen ist, hat unter anderem der Aufstieg des DFB-Akteurs den Ausschlag gegeben, dass der Spanier von einem Wechsel nach Bad Cannstatt überzeugt wurde. Von Bedeutung war auch, dass die Schwaben über einen längeren Zeitraum den Kontakt zu Andrés aufrechterhalten hatten.

Für eine vergleichsweise niedrige Ablöse über drei Millionen Euro kam der Rechtsfuß im Sommer von Real Madrid zum VfB. Die Königlichen sicherten sich jedoch eine Rückkaufoption, die im kommenden Jahr 13,5 Millionen Euro beträgt und in den Jahren danach weiter steigt.