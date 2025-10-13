Palhinha-Kaufoption: Spurs haben sich entschieden

In Diensten des FC Bayern wollte Thomas Tuchel unbedingt João Palhinha nach München lotsen, der Wunsch nach der Holding Six blieb dem heutigen Three Lions-Trainer aber verwehrt. Ein Jahr später wurde Nachfolger Vincent Kompany der Portugiesen anvertraut, richtige Verwendung hatte der Bayern-Trainer aber nicht für den Zweikämpfer.

Bei Tottenham Hotspur sieht die Welt nun völlig anders aus. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Tottenham Hotspur sowie Trainer Thomas Frank absolut zufrieden mit der Leihgabe des deutschen Rekordmeisters. Die Tendenz ist klar: Die Kaufoption in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro soll aktiviert werden. Gespräche zwischen den Klubs haben allerdings noch nicht stattgefunden.

Nach einem schwierigen Jahr in München blüht der Portugiese in London auf, in elf Spielen für die Spurs konnte der 30-Jährige bereits drei Tore erzielen. Von sieben Premier League-Spielen absolvierte er fünf über die vollen 90 Minuten. Entsprechend soll sich der Sechser bereits Ende September entschieden haben, unbedingt an der White Hart Lane bleiben zu wollen. Auch die Spurs plannen offenbar damit.