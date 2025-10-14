U20-Star Yassine in die Bundesliga?

Hierzulande etwas unter dem Radar, da die deutsche Auswahl die Qualifikation verpasste, findet aktuell in Chile die U20-WM statt. Schon jetzt ist die große Überraschung des Turniers der marokkanische Nachwuchs, der am morgigen Mittwoch (22 Uhr) im Halbfinale auf den großen Favoriten aus Frankreich trifft. Die Hoffnungen der Nordafrikaner liegen dabei vor allem auf Gessime Yassine.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit einem Sieg gegen die Équipe Tricolore will der gebürtige Franzose seinen Marktwert weiter steigern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, richten schon jetzt alle Blicke der angereisten Talentscouts auf den 19-Jährigen, der im bisherigen Turnierverlauf zwei Tore erzielen und drei weitere auflegen konnte.

Neben dem FC Chelsea nennt die Boulevardzeitung die Bundesliga-Klubs Mainz 05, die TSG Hoffenheim, den VfB Stuttgart, den VfL Wolfsburg, Werder Bremen sowie RB Leipzig. Logischerweise hat aber auch die Ligue 1 bereits die Witterung aufgenommen. Nach FT-Informationen beschäftigen sich Racing Straßburg sowie andere französische Erstligisten aus der oberen Tabellenhälfte mit Yassine.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell steht der Teenager beim französischen Zweitligisten USL Dunkerque unter Vertrag. Von dort aus hätte es bereits im vergangenen Jahr nach Deutschland gehen können. Der 1. FC Kaiserslautern befasste sich konkret mit dem Rechtsaußen, auch Ablöseverhandlungen fanden statt. Am Ende war den Pfälzern aber die geforderte Summe von zwei Millionen Euro zu hoch. Mittlerweile beziffert die ‚Bild‘ die mögliche Ablöse auf acht bis zehn Millionen Euro.