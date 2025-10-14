Hannover: Pichler-Verletzung schlimmer als gedacht

Benedikt Pichler wird Hannover 96 noch länger fehlen. Laut der ‚Bild‘ hat bei der Knieverletzung des Mittelstürmers neben dem Band auch der Meniskus Schaden davongetragen. Wie lange der Österreicher ausfallen wird, ist unklar. Dem Bericht zufolge wird der 28-Jährige konservativ behandelt, kann derzeit aber nicht mal das Lauftraining absolvieren. Die 96-Verantwortlichen sollen mit dem Neuzugang frühestens erst wieder nach der Länderspielpause Mitte November rechnen.

Pichler hatte sich die Verletzung am 21. September gegen Dynamo Dresden (2:2) zugezogen. „Er ist grundsätzlich in einem guten Verlauf“, sagt Trainer Christian Titz, betont allerdings: „Das wird noch dauern. Wenn er jetzt das erste Mal wieder im läuferischen Bereich arbeiten kann, dann braucht es auch noch eine gewisse Zeit, bis er wieder fit für die Spiele ist. Man weiß nie, ob es im Verlauf noch einmal zu Rückschlägen kommt, aber ich glaube schon, dass er vor der Winterpause zurückkehren könnte.“