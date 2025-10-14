Der Favorit bei Bayern-Kandidat Maignan

Der FC Chelsea befindet sich offenbar in der Pole Position im Rennen um Mike Maignan (30) vom AC Mailand. Das berichtet ‚Teamtalk‘. Die Verantwortlichen an der Stamford Bridge seien optimistisch, den Schlussmann schon bald in den eigenen Reihen begrüßen zu können. Aufgrund durchwachsener Leistungen von Stammkeeper Robert Sánchez (27) sieht Chelsea Bedarf auf der Torhüter-Position.

Maignan war im Sommer 2021 für 13 Millionen Euro vom OSC Lille zu den Rossoneri gekommen. Der Vertrag des Torhüters in Mailand läuft im Sommer aus, sodass Maignan ab Januar ohne Zustimmung seines Arbeitgebers mit anderen Vereinen verhandeln darf. An den Diensten des Franzosen sind neben den Blues auch der FC Bayern München und Juventus Turin interessiert.