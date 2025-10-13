Werder erneuert Keïta-Ansage

Beim SV Werder Bremen erhält Naby Keïta weiterhin keine Chance auf eine Wiedereingliederung. Gegenüber der ‚Deichstube‘ erneuert Leiter Profifußball Peter Niemeyer die klare Haltung zum 30-Jährigen: „Wir haben bereits in der Vergangenheit gesagt, dass Naby das Werder-Trikot nicht mehr tragen wird. Daran hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. Dass er nach der Ausleihe ins Profi-Team zurückkehrt, ist ausgeschlossen.“ Zum Ende des Kalenderjahres endet auch die Leihe von Keïta zu Ferencvaros Budapest. Die Ungarn besitzen eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zieht der ungarische Meister diese nicht, ist Keita ab 1. Januar wieder ein Spieler der Werderaner. Erst im Juni läuft der Vertrag aus, spätestens dann endet eines der größten Missverständnisse der vergangenen Jahre an der Weser. In Budapest zählt Keïta meist zum Stammpersonal und feierte in der vergangenen Saison die Meisterschaft.