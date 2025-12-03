Menü Suche
HSV: Omari verrät Comeback-Plan

von Dominik Sandler - Quelle: Hamburger Abendblatt
Was tue ich mir hier an, fragt sich Warmed Omari @Maxppp

Der Hamburger SV kann im kommenden Jahr voraussichtlich wieder voll auf Warmed Omari setzen. Der 25-Jährige sagt gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘: „Mein Ziel ist, dass ich im Januar wieder ins Teamtraining einsteigen kann.“ Omari hatte Ende September einen Außenbandriss erlitten und musste operiert werden.

Zuvor war die Leihgabe von Stade Rennes im Team von Merlin Polzin gesetzt. Der Nationalspieler der Komoren blickt auf seine schweren letzten Monate zurück: „Ich habe direkt gemerkt, dass etwas kaputt ist. Die Diagnose hat mich geschockt. Ich war gut drauf. Dann sagt mir der Doktor, dass ich operiert werden muss. Ich hatte viele Gedanken im Kopf, war alleine, das war nicht einfach.“ Mittlerweile fühle er sich aber wieder gut und wolle nach der Winterpause angreifen.

