Topklubs dran: 140 Millionen für Frankfurt?

Real Madrid, der FC Arsenal und Manchester City sollen ein Auge auf Nathaniel Brown geworfen haben, im Sommer war bereits der AC Mailand dran. Gut für Eintracht Frankfurt: Eine Ausstiegsklausel besitzt der Linksverteidiger, der am Freitag gegen Luxemburg (4:0) für die deutsche A-Nationalmannschaft debütierte, nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertraglich gebunden ist Brown bis 2030. Bei einem Verkauf will die Eintracht laut ‚Sky‘ bis zu 60 Millionen Euro sehen. Intern gehe die SGE davon aus, bald lukrative Angebote für den 22-Jährigen zu erhalten.

Nach Frankfurt war Brown 2024 für drei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg gekommen. Ein Weg, den auch Offensivjuwel Can Uzun (19) ging, wenngleich der türkische Nationalspieler elf Millionen Euro kostete. Für Uzun, der Interesse in England weckt, soll die Schmerzgrenze bei 80 Millionen liegen. Sollte das Duo im Sommer verkauft werden, könnten unterm Strich also 140 Millionen fließen.