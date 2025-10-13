Nächster Eintracht-Geldregen: Trio um Real will Brown

Der Stern von Nathaniel Brown ging in der vergangenen Saison auf. Mit starken Leistungen machte der Linksverteidiger auf sich aufmerksam, in der laufenden Saison konnte er diese weitestgehend bestätigen. Als Belohnung folgte das Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.

Eine solche Entwicklung weckt logischerweise Begehrlichkeiten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben inzwischen Real Madrid, der FC Arsenal und Manchester City ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen. Damit winkt Eintracht Frankfurt nach den Verkäufen von Omar Marmoush (26/75 Millionen) und Hugo Ekitiké (23/95 Millionen) in den vergangenen beiden Transferperioden der nächste Geldregen.

Schon im zurückliegenden Sommer buhlte dem Boulevardblatt zufolge der AC Mailand intensiv um Brown. Der feine Linksfuß schlug das Angebot jedoch aus, weil er bei der Eintracht bleiben wollte. Die kommenden Monate werden zeigen, ob er auch Klubs aus einem noch höheren Regal widerstehen kann. Browns Vertrag in der Mainmetropole läuft noch bis 2030.