80 Millionen: Startschuss im Uzun-Poker

Sechs Tore und vier Vorlagen stehen für Can Uzun in dieser Saison schon zu Buche. Schon zwei mehr als in der kompletten Vorsaison, was die starke Entwicklung des 19-Jährigen verdeutlicht. Diese ruft nun auch die ersten Interessenten auf den Plan.

Wie ‚Sky‘ berichtet, bekunden mehrere Premier League-Klubs Interesse am türkischen Nationalspieler. Namentlich genannt werden diese nicht, Medienberichten zufolge ist der FC Arsenal im Sommer auf der Suche nach einem offensiven Mittelfeldspieler.

In der Mainmetropole steht Uzun noch bis 2029 unter Vertrag. Die SGE will noch im Laufe dieser Spielzeit Gespräche über eine Verlängerung bis 2031 starten. Sollten diese keinen Ertrag bringen, muss sich die Eintracht mit einem Verkauf im Sommer auseinandersetzen.

Mega-Preisschild

Für den technisch überragenden Spielmacher ruft die Eintracht dem Vernehmen nach eine Ablöse von 80 Millionen Euro auf. Sehr wahrscheinlich, dass bis zum Sommer noch weitere Klubs in das Rennen um Uzun einsteigen. Der Startschuss ist nun ertönt.