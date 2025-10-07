Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

80 Millionen: Startschuss im Uzun-Poker

Can Uzun ist bei Eintracht Frankfurt überragend in die Saison gestartet. Das ruft einige Interessenten auf den Plan.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Can Uzun feiert seinen Tor gegen Galatasaray @Maxppp

Sechs Tore und vier Vorlagen stehen für Can Uzun in dieser Saison schon zu Buche. Schon zwei mehr als in der kompletten Vorsaison, was die starke Entwicklung des 19-Jährigen verdeutlicht. Diese ruft nun auch die ersten Interessenten auf den Plan.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, bekunden mehrere Premier League-Klubs Interesse am türkischen Nationalspieler. Namentlich genannt werden diese nicht, Medienberichten zufolge ist der FC Arsenal im Sommer auf der Suche nach einem offensiven Mittelfeldspieler.

In der Mainmetropole steht Uzun noch bis 2029 unter Vertrag. Die SGE will noch im Laufe dieser Spielzeit Gespräche über eine Verlängerung bis 2031 starten. Sollten diese keinen Ertrag bringen, muss sich die Eintracht mit einem Verkauf im Sommer auseinandersetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mega-Preisschild

Für den technisch überragenden Spielmacher ruft die Eintracht dem Vernehmen nach eine Ablöse von 80 Millionen Euro auf. Sehr wahrscheinlich, dass bis zum Sommer noch weitere Klubs in das Rennen um Uzun einsteigen. Der Startschuss ist nun ertönt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Can Uzun

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Can Uzun Can Uzun
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert