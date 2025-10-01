Frankfurts Plan mit Uzun

Nach einer schwierigen ersten Saison ist Can Uzun im zweiten Jahr bei Eintracht Frankfurt voll angekommen. Der 19-Jährige steht nach acht Pflichtspielen bereits bei sechs Toren und vier Vorlagen, traf dabei in allen fünf Bundesliga-Einsätzen. In Frankfurt weiß man um den Wert des Offensiv-Juwels. Um den Preis für einen künftigen Verkauf hochzuhalten, will die Eintracht Uzuns bis 2029 gültiges Arbeitspapier zeitnah ausdehnen.

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ werden die SGE-Verantwortlichen noch im Laufe dieser Spielzeit die Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung starten, die Uzun bis mindestens 2031 an die Eintracht binden soll. Damit einhergehend winke Uzun eine Erhöhung seines Gehalts, das derzeit bei 1,5 Millionen Euro plus Boni liegt. Zudem könnte die Eintracht den Rechtsfuß mit der Aussicht auf die Rückkennummer zehn locken.

Obwohl die Eintracht ursprünglich plante, Uzun erst 2027 zu einem Topklub ziehen zu lassen, ist man sich in der Mainmetropole bewusst, dass der türkische Nationalspieler bei anhaltender Leistung bereits im kommenden Sommer Begehrlichkeiten bei großen internationalen Vereinen wecken wird. Laut der ‚Sport Bild‘ „gehen Marktkenner davon aus, dass unter anderem Arsenal und der FC Barcelona dann auf der Zehner-Position suchen werden“.

Frankfurts Schmerzgrenze

Nach dem 95-Millionen-Verkauf von Hugo Ekitiké (23/FC Liverpool) und dem 75-Millionen-Verkauf von Omar Marmoush (26/Manchester City) wird Uzun in den kommenden Jahren voraussichtlich der nächste hochkarätige Transfer-Export der SGE. Sportvorstand Markus Krösche sitzt auch bei künftigen Uzun-Verhandlugen am langen Hebel, eine Ausstiegsklausel ist im Vertrag des Toptalents nicht verankert. Sollte es einen konkreten Interessenten geben, ruft die Eintracht eine Ablöse von mindestens 80 Millionen Euro auf.