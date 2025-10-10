Eintracht: Lösung für die große Kaderlücke gefunden?

Eintracht Frankfurt signalisiert Interesse an Linksverteidiger Mika Haas vom 1. FC Kaiserslautern. Das 20-jährige Eigengewächs der Pfälzer, das sich in der laufenden Saison einen Stammplatz erkämpft hat, steht laut ‚sge4ever.de‘ auf der Liste des Champions League-Teilnehmers. Ein Wintertransfer sei zwar unwahrscheinlich, im Sommer könne die Eintracht aber ihr Glück versuchen.

Beim FCK agiert Haas als linker Schienenspieler vor einer Dreierkette, kann aber auch als klassischer Linksverteidiger agieren. Erst im Juni hatte der deutsche U20-Nationalspieler seinen Vertrag bei den Lauterern verlängert. In Frankfurt könnte er zukünftig eine größere Kaderlücke schließen, denn hinter Nathaniel Brown (22) fehlt ein zweiter Spezialist für hinten links.