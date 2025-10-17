30 Millionen: Nächster Bundesligist will Bisseck

Bei Inter Mailand ist Yann Aurel Bisseck derzeit nur Ersatz. Eine Luftveränderung im Winter ist denkbar, unter anderem Eintracht Frankfurt hat bereits bei dem Innenverteidiger angeklopft. Doch auch ein weiterer Bundesligist hat es auf den 24-Jährigen abgesehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigt sich RB Leipzig mit dem gebürtigen Kölner. Der Spieler selbst will Inter zwecks Spielpraxis mit Blick auf die WM im kommenden Jahr verlassen. Die Nerazzurri fordern kolportierte 30 Millionen Euro für den Rechtsfuß.

Neben den beiden Bundesligisten wolle auch die AS Monaco einen Vorstoß wagen, die aufgerufene Ablöse wird sich der Klub aus dem Fürstentum aber wohl nicht leisten können. Bissecks Vertrag im San Siro läuft bis 2029. Dass er diesen erfüllen wird, erscheint aber immer unwahrscheinlicher.