Silas-Renaissance beim VfB?

Silas könnte beim VfB Stuttgart womöglich doch wieder zu einer ernsthaften Alternative werden. Laut Trainer Sebastian Hoeneß sei es „erfreulich“, dass der 27-Jährige wieder voll in das Mannschaftstraining integriert werden konnte. „Jetzt schauen wir mal, wie es nach weiteren guten Trainingseinheiten ist“, so Hoeneß weiter.

Im Sommer wollte der VfB Silas eigentlich loswerden, ein Abnehmer wurde jedoch nicht gefunden. Nun meldet sich der schnelle Offensivakteur, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, nach seiner langwierigen Knöchelverletzung zurück. Die schwere Verletzung von Ermedin Demirovic (27) könnte sogar zu einem baldigen Kader-Comeback von Silas führen. „Silas kann uns mit den Fähigkeiten, die er hat, helfen“, findet Hoeneß.