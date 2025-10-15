Vallejo schwärmt von Frankfurt

Seine Zeit bei Eintracht Frankfurt genoss Jesús Vallejo in vollen Zügen. Der spanische Innenverteidiger erzählt in einem Interview mit ‚Post United‘: „Als ich zur Eintracht ausgeliehen wurden, hatte ich Angebote von mehreren Vereinen in Spanien. Ich wäre lieber in Frankfurt geblieben, aber Real Madrid hat mich überzeugt, zurückzukehren. Ich habe mich in Deutschland sehr wohl gefühlt.“ In der Saison 2016/17 lief Vallejo in 27 Pflichtspielen mit dem Adler auf der Brust auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der erfolgreichen Leihe in die Bundesliga sollte Vallejo um einen Platz im Ensemble der Königlichen kämpfen. Mehr als die Rolle des Ergänzungsspielers sprang für den Rechtsfuß aber nie heraus. Stattdessen folgten weitere Leihen innerhalb Spaniens. Inzwischen spielt der 28-Jährige für Albacete Balompié in Liga zwei.