Lyon leiht Hateboer aus

Olympique Lyon verstärkt sich mit Hans Hateboer (31). Wie die Franzosen bekanntgeben, wechselt der Defensivallrounder auf Leihbasis bis zum Ende der Saison von Stade Rennes nach Lyon.

Unter der Anzeige geht's weiter

OL reagiert damit auf den Verletzungsengpass im Abwehrverbund. In Frankreich darf man außerhalb der Transferphase auf Verletzungen reagieren und einen Joker-Transfer tätigen, sofern der Spieler in Frankreich spielt.