Offiziell Ligue 1

Lyon leiht Hateboer aus

von Luca Hansen
Hans Hateboer auf einer PK @Maxppp

Olympique Lyon verstärkt sich mit Hans Hateboer (31). Wie die Franzosen bekanntgeben, wechselt der Defensivallrounder auf Leihbasis bis zum Ende der Saison von Stade Rennes nach Lyon.

Olympique Lyonnais
🇳🇱 𝗛𝗮𝗻𝘀 𝗛𝗮𝘁𝗲𝗯𝗼𝗲𝗿 est Lyonnais ! 🦁🔴🔵
OL reagiert damit auf den Verletzungsengpass im Abwehrverbund. In Frankreich darf man außerhalb der Transferphase auf Verletzungen reagieren und einen Joker-Transfer tätigen, sofern der Spieler in Frankreich spielt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
