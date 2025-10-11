HSV träumt von doppeltem Transfer-Coup

Kurz vor Ende des Transferfensters zauberten die Verantwortlichen des Hamburger SV um Sportvorstand Stefan Kuntz und Sportdirektor Claus Costa Innenverteidiger Luka Vuskovic und Mittelfeldspieler Fábio Vieira aus dem Hut. Beide spielen leihweise im Volkspark. Sportdirektor Costa hat sich nun zu einer möglichen Weiterbeschäftigung des Duos geäußert.

Zwar sind den Rothosen bei Vuskovic die Hände gebunden, gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ träumt der Funktionär aber von einem längeren Verbleib des 18-Jährigen: „Stand jetzt gibt es vertraglich keine Chance. Wenn wir das, was wir bisher gesehen haben, als Grundlage nehmen, würden wir ihn gerne länger behalten – auf jeden Fall. Wir hätten ganz sicher nichts dagegen.“

Das letzte Wort obliegt aber Tottenham Hotspur: „Die Frage ist, wie wir ins Ziel kommen, was der Plan von Tottenham ist und wie Lukas’ Saison verläuft. Aber das ist ein absoluter Blick in die Glaskugel und Stand heute nullkommanull zu bewerten.“

Vieira überhaupt bezahlbar?

Im Gegensatz zu Vuskovic verfügt der HSV bei Vieira, der vom FC Arsenal ausgeliehen ist, über eine Kaufoption. Besagter Passus liegt bei 20 Millionen Euro – immens viel Geld für die Hanseaten.

Auf die Frage, ob sich die Hanseaten den 25-Jährigen überhaupt leisten können, hält sich Costa bedeckt: „Verträge sind immer auch dazu da, den Worst Case und den Best Case abzudecken, damit alle Varianten auf dem Papier stehen. Es gibt mehrere Szenarien und es ist immer gut, Möglichkeiten zu haben, die für beide Parteien vorher feststehen. Aber das ist nur die Grundlage und wieder ein Blick in die Glaskugel. Wir sollten gutes Erwartungsmanagement betreiben.“