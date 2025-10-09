Teures Unterfangen: Eintracht plant Transfer-Triple

Eintracht Frankfurt ist durchwachsen in die neue Spielzeit gestartet. Die Hessen stellen zwar die zweitbeste Offensive der Liga hinter dem FC Bayern, gleichzeitig aber auch die anfälligste Defensive. Kaderverstärkungen sollen die wacklige Abwehr wieder stabilisieren.

Anvisiert wird sowohl die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers als auch eines neuen Sechsers. Die ‚Bild‘ liefert einen Überblick über die Kandidaten, die in der Bankenmetropole ein Thema sind. Demzufolge ist unter anderem Abräumer Vitaly Janelt (27) ins Blickfeld der SGE geraten.

Der gebürtige Hamburger war 2020 für gerade einmal 600.000 Euro vom VfL Bochum zum FC Brentford gewechselt. Auf der Insel entwickelte sich der frühere deutsche U-Nationalspieler prächtig. Besonders interessant macht Janelt seine Vertragssituation, denn Stand jetzt wäre er im kommenden Sommer ablösefrei zu haben – oder womöglich im Januar gegen eine überschaubare Ablöse.

Teure Kandidaten

Weiterhin sollen auch Raphael Onyedika (24/FC Brügge) und Sergi Altimira (24/Betis Sevilla) von Sportvorstand Markus Krösche beobachtet werden. Bereits in der zurückliegenden Wechselperiode hatten die Adler die Fühler nach den zweikampfstarken Mittelfeldspielern ausgestreckt, kamen jedoch mit den jeweiligen Arbeitgebern nicht auf einen Nenner. Mehr als 20 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

Ähnlich teuer dürfte auch Innenverteidiger Ismaël Doukouré (22/Racing Straßburg) werden. Der französische U23-Nationalspieler stand vor etwas mehr als einem Jahr bereits unmittelbar vor einem Transfer zum VfL Wolfsburg, nun wollen die Frankfurter laut der ‚Bild‘ zuschlagen. Interesse am defensiven Allrounder wird aber auch einigen internationalen Topklubs nachgesagt.

Außerdem ist bekannt, dass man am Main nach einem weiteren Goalgetter sucht, kommt 26-Millionen-Zugang Elye Wahi (22) doch überhaupt nicht in Fahrt. Wunschstürmer William Osula (22/Newcastle United) steht einem Wechsel zur Eintracht offen gegenüber, 30 Millionen Euro wären wohl fällig. Alles in allem ein sehr kostspieliges Unterfangen, das sich der Bundesligist nach den teuren Verkäufen aus den vorherigen Jahren aber durchaus leisten kann.