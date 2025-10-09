Finanzspritze: Tottenham erhält 115 Millionen

Tottenham Hotspur darf sich über eine stattliche Finanzspritze freuen. Wie die Spurs offiziell mitteilen, hat der Lewis Family Trust, der Mehrheitsaktionär des Vereins, über ENIC Sports & Development Holdings Ltd umgerechnet rund 115 Millionen Euro neues Kapital in den Premier League-Klub investiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Diese Kapitalspritze stärkt die finanzielle Lage des Klubs weiter und stattet die Vereinsführung mit zusätzlichen Ressourcen aus, um sich weiterhin auf den langfristigen sportlichen Erfolg zu konzentrieren. Dieses zusätzliche Kapital ist Teil des anhaltenden Engagements der Familie Lewis für den Klub und seine Zukunft“, heißt es in der Mitteilung der Spurs.