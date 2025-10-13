Magdeburg: Neuer Trainer gefunden?

Der 1. FC Magdeburg ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer womöglich fündig geworden. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht Torsten Ziegner auf der Kandidatenliste des Zweitliga-Schlusslichts. Ersten Kontakt mit Geschäftsführer Sport Otmar Schork habe es bereits gegeben.

Ziegner war zuletzt von Mai 2022 bis September 2023 für den MSV Duisburg verantwortlich, seitdem wartet der 47-Jährige auf eine neue Aufgabe. In Magdeburg könnte er die Nachfolge von Markus Fiedler antreten, von dem man sich am gestrigen Sonntag nach dem katastrophalen Saisonstart getrennt hatte.