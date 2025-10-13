Menü Suche
Kommentar
SPL

Dickes Angebot für Icardi

von Dominik Schneider - Quelle: Tuttomercatoweb
Mauro Icardi im Duell mit Radu Dragusin @Maxppp

Möglicherweise sieht Mauro Icardi doch von einer Vertragsverlängerung bei Galatasaray ab. Dem 32-jährigen Argentinier werden nach ‚Tuttomercatoweb‘-Informationen Avancen aus Saudi-Arabien gemacht. Dem Bericht zufolge buhlt der NEOM SC um die Gunst des Torjägers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Zweijahresvertrag mit einem Nettoverdienst von zehn Millionen Euro pro Spielzeit winkt Icardi in der Saudi Pro League. Schon im Januar soll es einen Vorstoß aus der Wüsten-Planstadt geben. In Istanbul steht der achtfache Nationalspieler noch bis Ende der Saison unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Süper Lig
NEOM
Galatasaray
Mauro Icardi

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Süper Lig Süper Lig
NEOM Logo NEOM
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Mauro Icardi Mauro Icardi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert