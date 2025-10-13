Dickes Angebot für Icardi

Möglicherweise sieht Mauro Icardi doch von einer Vertragsverlängerung bei Galatasaray ab. Dem 32-jährigen Argentinier werden nach ‚Tuttomercatoweb‘-Informationen Avancen aus Saudi-Arabien gemacht. Dem Bericht zufolge buhlt der NEOM SC um die Gunst des Torjägers.

Ein Zweijahresvertrag mit einem Nettoverdienst von zehn Millionen Euro pro Spielzeit winkt Icardi in der Saudi Pro League. Schon im Januar soll es einen Vorstoß aus der Wüsten-Planstadt geben. In Istanbul steht der achtfache Nationalspieler noch bis Ende der Saison unter Vertrag.