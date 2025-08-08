Gala vor Icardi-Deal

Möglicherweise setzt Mauro Icardi schon bald seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei Galatasaray. Wie ‚Milliyet‘ berichtet, will Gala-Präsident Dursun Özbek zeitnah mit dem 32-jährigen Kapitän verlängern. Im Raum steht ein neuer Zweijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von sechs Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein derzeitiger Kontrakt ist nur noch bis zum kommenden Sommer gültig. Seit seinem Wechsel 2023 für zehn Millionen Euro von Paris St. Germain nach Istanbul hat der Torjäger wettbewerbsübergreifend in 87 Pflichtspielen 61 Tore für Cimbom erzielt. 2023 wurde der Argentinier Fußballer des Jahres in der Türkei, in der Saison 23/24 Torschützenkönig (25 Treffer) in der Süper Lig.