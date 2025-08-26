Menü Suche
Ex-Stuttgarter Touré geht zu Besiktas

von Dominik Sandler - Quelle: bjk.com.tr
El Bilal Touré beim Training @Maxppp

Bei Atalanta Bergamo hätte El Bilal Touré keine Rolle mehr gespielt, deshalb zieht er jetzt weiter. Wie Besiktas mitteilt, wurde der 23-Jährige per Leihe verpflichtet. Außerdem verfügt der Istanbuler Klub über eine Kaufoption.

Im vergangenen Jahr spielte Touré auf Leihbasis beim VfB Stuttgart, fand dort aber auch aufgrund mehrerer langwieriger Verletzungen nie richtig in die Spur. Das soll sich für den Mittelstürmer jetzt in der Türkei ändern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
