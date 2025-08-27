Nkunku fast einig mit neuem Klub

Derzeit tendiert Christopher Nkunku wohl zu einem Wechsel nach Italien. Nach FT-Informationen ist sich der 27-jährige Franzose mit dem AC Mailand fast einig. Der Angreifer würde bei einem Wechsel von den Rossoneri mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet werden. RB Leipzig und Aston Villa sind auch noch im Rennen.

Derweil bereitet Milan eine Offerte zwischen 30 und 40 Millionen Euro vor. In den vergangenen Tagen wurde bereits berichtet, dass der FC Chelsea einen festen Verkauf bevorzugt. Vom FC Bayern kamen bislang nur Vorstöße in Richtung einer Leihe. Die Thematik mit den Münchnern könnte allerdings wieder akut werden, sollten sich Chelsea und Milan nicht einigen.