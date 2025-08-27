Premier League
Nkunku fast einig mit neuem Klub
1 min.
@Maxppp
Derzeit tendiert Christopher Nkunku wohl zu einem Wechsel nach Italien. Nach FT-Informationen ist sich der 27-jährige Franzose mit dem AC Mailand fast einig. Der Angreifer würde bei einem Wechsel von den Rossoneri mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet werden. RB Leipzig und Aston Villa sind auch noch im Rennen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Santi Aouna @Santi_J_FM – 20:27
🚨🔵🇫🇷 #PL |Bei X ansehen
❗️Accord contractuel quasiment trouvé entre Christopher Nkunku et l'AC Milan
✍️ Contrat jusqu'en juin 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣
💰 L'ACM prépare une offre comprise entre 30 et 40M€
👋 @FabrizioRomano
❗️Leipzig et Aston Villa veulent proposer un transfert sec
❌️ Chelsea a refusé une une offre de prêt avec OA obligatoire du Bayern qui pourrait revenir à la charge
❗️Accord contractuel quasiment trouvé entre Christopher Nkunku et l'AC Milan
✍️ Contrat jusqu'en juin 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣
💰 L'ACM prépare une offre comprise entre 30 et 40M€
👋 @FabrizioRomano
❗️Leipzig et Aston Villa veulent proposer un transfert sec
❌️ Chelsea a refusé une une offre de prêt avec OA obligatoire du Bayern qui pourrait revenir à la charge
Derweil bereitet Milan eine Offerte zwischen 30 und 40 Millionen Euro vor. In den vergangenen Tagen wurde bereits berichtet, dass der FC Chelsea einen festen Verkauf bevorzugt. Vom FC Bayern kamen bislang nur Vorstöße in Richtung einer Leihe. Die Thematik mit den Münchnern könnte allerdings wieder akut werden, sollten sich Chelsea und Milan nicht einigen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden