Nicht von Brentford: 35-Millionen-Angebot für Beier

Maximilian Beier hat offenbar mehrere Verehrer in der Premier League. Ein Klub von der Insel will zeitnah ein Angebot für den Stürmer von Borussia Dortmund einreichen.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Gestern wurde bekannt, dass der FC Brentford ein Auge auf Maximilian Beier geworfen hat. Zwischen den Bees und Borussia Dortmund gab es aber noch keinen Kontakt, ein möglicher Transfer befindet sich noch im absoluten Frühstadium. Bei einem Konkurrenten von Brentford sieht das aber anders aus.

Laut ‚Sky‘ pusht Aston Villa im Werben um Beier und bereitet ein Angebot in Höhe von umgerechnet 35 Millionen Euro vor. Das Interesse der Villans wurde sogar schon bei den Verantwortlichen der Schwarz-Gelben hinterlegt, so der Pay-TV-Sender. Bevor der Klub aus Birmingham aber konkret werden kann, müssen aufgrund der Financial Fairplay-Richtlinien Einnahmen über einen Spielerverkauf generiert werden.

Gut möglich, dass auch Brentford noch in den Beier-Poker einsteigt. Bis 2029 ist der 22-jährige Torjäger noch an den BVB gebunden, dementsprechend sitzen Sebastian Kehl und Co. am längeren Hebel. Wirtschaftlich könnte ein Wechsel nach England aber für alle Beteiligten verlockend sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
