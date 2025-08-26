BVB: Haut Beier noch ab?

Der Transfermarkt ist in vollem Gange und bis zum 1. September könnten noch einige Überraschungen passieren. Ob es dabei auch Borussia Dortmund trifft, wird sich in den kommenden Tagen zeigen, denn ein Klub aus England hat es auf Maximilian Beier abgesehen.

Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, denkt der FC Brentford über einen Vorstoß nach. Die Bees beobachten den 22-jährigen Stürmer schon seit längerem, hatten auch vor dessen Wechsel von der TSG Hoffenheim nach Dortmund schon Interesse angemeldet. Nun überlegen die Verantwortlichen, den Nationalspieler als möglichen Nachfolger für Yoane Wissa zu holen.

Beier als Ersatz für Wissa?

Wissa steht seit längerem auf dem Zettel von Newcastle United. Um einen Wechsel zu den Magpies zu forcieren, griff der 28-jährige Kongolese auf unkonventionelle Mittel zurück. Sollte der Deal innerhalb der Premier League tatsächlich über die Bühne gehen, könnte die Spur zu Beier richtig heiß werden.

Wirtschaftlich betrachtet dürfte Brentford durchaus in der Lage sein, den Dortmundern ein attraktives Angebot zu machen. Ebenso wäre für Beier ein Gehaltssprung zu erwarten, sollte er den Sprung auf die Insel wagen. Kontakt zwischen Brentford und den Schwarz-Gelben gab es laut ‚Sky Sports‘ aber noch keinen. Neben Beier gibt es weitere Kandidaten, die als Ersatz für Wissa infrage kommen.

In den vergangenen Pflichtspielen der Dortmunder kam Beier unter Trainer Niko Kovac nur spärlich zum Einsatz. Bei der Klub-WM waren es kumuliert etwas mehr als 80 Spielminuten in drei Partien. Im DFB-Pokal durfte Beier über eine Stunde heran, den Bundesliga-Auftakt gegen den FC St. Pauli (3:3) verfolgte der Angreifer über die volle Distanz von der Bank.