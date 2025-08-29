Chelsea grätscht bei BVB-Wunschspieler dazwischen

Der FC Chelsea versucht mit großer Vehemenz, Facundo Buonanotte an die Stamford Bridge zu lotsen. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen den Blues und Brighton & Hove Albion, berichtet Fabrizio Romano. Laut ‚The Athletic‘ stehen beide Klubs sogar schon vor einer Einigung über einen Leihdeal. Am 20-jährigen Argentinier sind auch zahlreiche andere Vereine interessiert.

Erst vor wenigen Tagen hieß es noch, dass Olympique Lyon den Zuschlag erhält. Neben den Franzosen gilt auch Borussia Dortmund als großer Verehrer des Tempodribblers. Mit Bayer Leverkusen und Nottingham Forest gibt es weitere Vereine, die ebenfalls Interesse an Buonanotte bekundet haben. Nun sieht es danach aus, dass Chelsea den Zuschlag erhält.