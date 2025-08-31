Bayer-Fehlstart: Ten Hag-Entscheidung steht an

Dass Bayer Leverkusen aufgrund des größten Umbruchs der jüngeren Vereinsgeschichte mit Anlaufschwierigkeiten in die Saison startet, war eigentlich vorhersehbar. Die Zündschnur unterm Bayer-Kreuz ist aber offenbar extrem kurz. Erik ten Hag könnte dies noch vor dem nächsten Bundesliga-Spieltag den Job kosten.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich die Werkself einen Burgfrieden bis zum morgigen Ende der Transferperiode verordnet. Heißt im Umkehrschluss, dass ab Dienstag auch die Diskussionen um die Zukunft von ten Hag beginnen sollen.

Nach der Länderspielpause steht für Bayer das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (12. September, 20:30 Uhr) an. Laut der Boulevardzeitung ist „derzeit völlig offen“, ob der Niederländer dann noch an der Seitenlinie steht.

Update (11:46 Uhr): Der ‚kicker‘ schlägt in eine ähnliche Kerbe und berichtet, dass über ten Hags Zukunft nach Transferschluss entschieden wird, „wenn sie sich nicht sogar schon mehr oder weniger sicher sind“.

Fehlende Konstanz

Drei Pflichtspiele verantwortete ten Hag bislang in Leverkusen, dabei sprang lediglich im DFB-Pokal gegen Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach (4:0) ein Sieg heraus. In der Bundesliga präsentiert sich Bayer extrem volatil. Am gestrigen Samstag konnte man eine zwischenzeitige 3:1-Führung gegen Werder Bremen trotz Überzahl nicht ins Ziel retten, am Ende stand es 3:3-Unentschieden.

Ten Hag ist es bislang nicht gelungen, aus dem komplett neu zusammengestellten Kader eine funktionierende Mannschaft zu formen. Der Abgang von Piero Hincapié (23), der am heutigen Sonntag beim FC Arsenal erwartet wird, macht die Aufgabe nicht leichter. Die Zweifel, ob ten Hag dieser Herausforderung gewachsen ist, sind im Rheinland unüberhörbar.