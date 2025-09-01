52-Millionen-Paket: Auch Hincapié verlässt Bayer

Der riesige Kader-Umbruch bei Bayer Leverkusen hält weiter an. Stammkraft Piero Hincapié verlässt die Werkself nach vier Jahren und schließt sich dem FC Arsenal an. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt zunächst leihweise in die englische Hauptstadt.

Die Leihgebühr beträgt dem Vernehmen nach sechs Millionen Euro. Im Sommer 2026 greift dann eine Kaufpflicht in Höhe von kolportierten 46 Millionen. Im Zuge dessen winkt Hincapié bei den Nordlondonern ein Fünfjahresvertrag. Bayer hat sich zudem eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel gesichert.

„Er ist ein intelligenter Verteidiger mit echter Stärke und Vielseitigkeit. Seine Leistungen in den letzten Jahren sowohl für seinen Verein als auch für sein Land waren von gleichbleibend hoher Qualität, und wir sind zuversichtlich, dass Piero in dieser Saison weiter wachsen und ein wichtiger Spieler für uns sein wird“, sagt Sportdirektor Andrea Berta zum Neuzugang.

Mit Hincapié geht ein weiterer Held aus der Double-Saison 2023/24 von Bord. Insgesamt lief der Ecuadorianer 166 Mal für den Werksklub auf. Nun wagt der zweikampfstarke Linksfuß den Sprung in die Premier League. In Richtung England hatten Bayer in diesem Sommer bereits Florian Wirtz (22), Jeremie Frimpong (24/beide FC Liverpool), Granit Xhaka (32/AFC Sunderland) und Amine Adli (25/AFC Bournemouth) verlassen.