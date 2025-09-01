HSV vollzieht Vieira-Coup

Der Hamburger SV verstärkt sich auf den letzten Metern des Transferfensters mit einem echten Hochkaräter. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, kommt Fábio Vieira per Leihe in die Hansestadt. Der HSV sichert sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption über 20 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben uns fest vorgenommen, im Mittelfeld personell noch einmal nachzulegen. Mit der Verpflichtung von Fabio haben wir nun auch die letzte offene Planstelle qualitativ hochwertig besetzt“, freut sich HSV-Vorstand Stefan Kuntz auf den Portugiesen und betont: „Fabio ist ein klassischer Spielmacher, der viel Kreativität mitbringt. Damit wird er unserer Offensive noch mehr Optionen verleihen.“

Vieira selbst erklärt: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainer. Er hat mir von Beginn an das Gefühl gegeben, voll auf meine Qualitäten zu setzen und mich unbedingt für das Team gewinnen zu wollen. Das war einer der Hauptgründe, warum ich unbedingt hierher wechseln wollte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Arsenal hatte Vieira im Sommer 2022 für 35 Millionen Euro vom FC Porto verpflichtet. Dorthin war der Portugiese in der vergangenen Saison verliehen, absolvierte 42 Spiele und sammelte elf Scorerpunkte. Bei Arsenal spielte Vieira in der Vorbereitung keine Rolle mehr. Das gilt auch für Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga (25), der sogar per festem Transfer zum HSV wechselt.