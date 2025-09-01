Mainz verpflichtet Millionen-Stürmer

Mainz 05 holt mit William Böving einen neuen Stürmer an Bord. Der Bundesligist verkündet die Verpflichtung des 22-Jährigen von Sturm Graz offiziell. Bei den Rheinhessen unterzeichnet Böving einen Vertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach überweisen die Mainzer 4,5 Millionen Euro nach Österreich.

Böving, an dem auch der Hamburger SV interessiert war, erklärt: „Ich hatte drei sehr gute Jahre bei Sturm Graz. Doch der Moment hat sich für mich jetzt richtig angefühlt, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Der Wechsel nach Mainz ist für mich und meine Familie eine große und wichtige Entscheidung. Ich freue mich auf einen tollen Verein mit einer großen Fanbasis und auf meine neue Mannschaft, der ich hoffentlich bald auf dem Platz helfen kann, ihre sportlichen Ziele zu erreichen.“