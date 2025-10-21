Barça: Ter Stegen im Winter doch weg?

Die Verpflichtung von Joan García (24) als neue Nummer eins sorgte beim FC Barcelona für ein großes Tohuwabohu. Insbesondere Marc-André ter Stegen, der langjährige Platzhirsch im katalanischen Kasten, fühlte sich gekränkt. Dennoch wollte er nach Genesung seiner Rückenverletzung um seinen Platz kämpfen. Doch nun könnte es zu einem Umdenken gekommen sein.

Laut einem Bericht der ‚as‘ strebt der 33-Jährige inzwischen einen Wechsel im Winter an. Auch ein Leihgeschäft kommt dabei wohl für ter Stegen infrage, der seinen Status als Nummer eins im deutschen Tor insbesondere im Hinblick auf die WM 2026 wahren will.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Keeper eigentlich zur Nummer eins im DFB-Tor gemacht, dessen Verletzung sowie die unklare Situation im Blaugrana-Kasten befeuern aber die Forderungen nach einer anderweitigen Lösung. Selbst Manuel Neuer (39) wird im Zuge der Debatte immer wieder mit einer Rückkehr ins Nationalteam in Verbindung gebracht.