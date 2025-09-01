Bundesliga
HSV verleiht Stange
1 min.
@Maxppp
Otto Stange verbringt den Rest der Saison in Liga zwei. Der Hamburger SV verleiht den 18-Jährigen zwecks Spielpraxis an die SV Elversberg. Der Vertrag des deutschen Offensivjuwels in der Elbmetropole wurde zuvor bis 2028 verlängert.
Unter der Anzeige geht's weiter
SV 07 ELVERSBERG @SV07Elversberg – 18:01
Herzlich willkommen an der Kaiserlinde! 😁🤝 Stürmer Otto Stange wechselt für die weitere Saison 2025/2026 auf Leihbasis vom Hamburger SV zu unserer SVE. ⚽️🔥 Wir freuen uns, dass du da bist - auf ein tolles, gemeinsames Jahr! ⚫️⚪️Bei X ansehen
#DieElv #UnsereElv
#DieElv #UnsereElv
„Wir freuen uns sehr, dass Otto unsere Offensive im weiteren Verlauf der Saison verstärken wird. Sein Potenzial steht außer Frage. Er bringt mit seiner kreativen Spielweise, seiner Geschwindigkeit und Abschlussstärke wichtige Eigenschaften mit, die unserem Spiel guttun und uns viel Freude bereiten werden“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden