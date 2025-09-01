HSV verleiht Stange

Otto Stange verbringt den Rest der Saison in Liga zwei. Der Hamburger SV verleiht den 18-Jährigen zwecks Spielpraxis an die SV Elversberg. Der Vertrag des deutschen Offensivjuwels in der Elbmetropole wurde zuvor bis 2028 verlängert.

„Wir freuen uns sehr, dass Otto unsere Offensive im weiteren Verlauf der Saison verstärken wird. Sein Potenzial steht außer Frage. Er bringt mit seiner kreativen Spielweise, seiner Geschwindigkeit und Abschlussstärke wichtige Eigenschaften mit, die unserem Spiel guttun und uns viel Freude bereiten werden“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book.