Magdeburg holt verletzten Zukowski

Der 1. FC Magdeburg zieht noch einen späten Sommer-Neuzugang an Land. Die Elbstädter verpflichten Mateusz Zukowski vom polnischen Zweitligisten Slask Wroclaw. Der 23-jährige Außenstürmer steuerte für den Absteiger in der vergangenen Saison in der höchsten Spielklasse zwei Tore und fünf Vorlagen in 31 Partien bei. Zur Vertragslaufzeit macht der FCM keine Angaben.

Als Soforthilfe ist Zukowski nicht eingeplant, der ehemalige polnische U21-Nationalspieler muss zunächst verletzungsbedingt passen. „Wir hatten bereits seit längerer Zeit Kontakt zu Mateusz. Durch die Verletzung mit dem Bruch des Mittelfußes mussten wir den weiteren Heilungsverlauf abwarten. Er wird bei uns zunächst die Reha zur Genesung fortführen, jedoch noch einige Zeit ausfallen. Für uns ist er eine Verpflichtung für die Zukunft“, so Magdeburgs Geschäftsführer Sport Otmar Schork.