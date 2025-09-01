HSV verkündet Sambi Lokonga-Deal

Der Hamburger SV geht am Deadline Day nochmal in die Vollen. Wie die Rothosen offiziell mitteilen, wechselt Albert Sambi Lokonga vom FC Arsenal in die Elbmetropole. Dort unterschreibt der 25-Jährige einen langfristigen Vertrag. Als Ablöse fließen kolportierte drei Millionen Euro nach London. Andere Quellen nennen bis zu zwölf Millionen Euro.

„Ich wurde hier sehr herzlich willkommen geheißen und kann es kaum erwarten, mit diesen netten Menschen zusammenzuarbeiten. Ich bin ein Teamplayer. Der Mannschaft möchte ich mit meinen Qualitäten unbedingt weiterhelfen – sei es durch Tore, Vorlagen oder auch defensives Arbeiten. Es kann jetzt losgehen: Ich möchte aufs Feld und einfach Fußball spielen“, sagt Sambi Lokonga.

Ein Jahr vor Vertragsende lotst der Bundesliga-Aufsteiger den Achter nach Hamburg. Wie tief man für Sambi Lokonga in die Tasche greift, ist noch nicht durchgesickert. Der belgische Nationalspieler (zwei Einsätze) soll dem HSV im Mittelfeld mehr Struktur verleihen.

Für die Hamburger ist es am heutigen Deadline Day der erste Coup. Die Verantwortlichen um Stefan Kuntz basteln zudem daran, Fábio Vieira (25), der ebenfalls vom englischen Vizemeister kommt, bis Saisonende mit Kaufoption auszuleihen.