Dank Sonderregel: Nottingham mit Last-Minute-Hattrick

Das sogenannte Deal Sheet verschafft den englischen Erstligisten etwas mehr Zeit. Dieses Dokument muss rechtzeitig eingereicht und die Details zum Transfer möglichst detailliert festgeschrieben werden, um den Vereinen zwei Stunden mehr Zeit zu ermöglichen.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird dadurch Oleksandr Zinchenko der Transfer vom FC Arsenal zu Nottingham Forest ermöglicht. Der 28-Jährige soll für ein Jahr auf Leihbasis von den Gunners kommen.

Bakwa & Cuiabano kommen auch

Und er ist nicht der Einzige, der im letzten Moment zu den Tricky Trees wechselt. Auch Dilane Bakwa (23) von Racing Straßburg steht vor einem Transfer nach England, Nottingham überweist laut Fabrizio Romano 35 Millionen Euro an den französischen Erstligisten.

Damit vollzieht das Team von Nuno Espirito Santo auf den letzten Metern des Deadline Days einen Transfer-Hattrick. Am späten Abend hatten die Tricky Trees Linksverteidiger Cuiabano (22) von Botafogo verpflichtet.