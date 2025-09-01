Menü Suche
Offiziell LaLiga 2

Leverkusen gibt Puerta ab

von Dominik Schneider
Gustavo Puerta bei seiner Leihstation in Hull @Maxppp

Die Zeit von Gustavo Puerta bei Bayer Leverkusen ist beendet. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt zu Racing Santander und unterschreibt beim spanischen Zweitligisten einen Vertrag bis 2029.

Real Racing Club
✊🏼🚪 Toc, toc…

🫂 ¡BIENVENIDO, GUSTAVO!

💚 El centrocampista colombiano Gustavo Puerta refuerza la plantilla del Racing 2025/26

🤝🏼 El club cántabro y el @bayer04_es han alcanzado un acuerdo para el traspaso del internacional Sub-20

📝
Für den kolumbianischen Nationalspieler endet damit ein wildes Transferfenster. Ursprünglich griff eine Kaufpflicht im Leihgeschäft mit Hull City, die Tigers wurden allerdings mit einer Transfersperre belegt. Dadurch musste Puerta nach Leverkusen zurückkehren und sich einen neuen Verein suchen.

LaLiga 2
Bundesliga
Santander
Leverkusen
Gustavo Adolfo Puerta Molano

