Leverkusen gibt Puerta ab

Die Zeit von Gustavo Puerta bei Bayer Leverkusen ist beendet. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt zu Racing Santander und unterschreibt beim spanischen Zweitligisten einen Vertrag bis 2029.

Für den kolumbianischen Nationalspieler endet damit ein wildes Transferfenster. Ursprünglich griff eine Kaufpflicht im Leihgeschäft mit Hull City, die Tigers wurden allerdings mit einer Transfersperre belegt. Dadurch musste Puerta nach Leverkusen zurückkehren und sich einen neuen Verein suchen.