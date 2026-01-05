KSC durchkreuzt Gladbach-Plan

Beim Karlsruher SC traut man Sturmtalent Shio Fukuda (21) trotz geringer Einsatzzeiten in der Hinrunde (190 Minuten, ein Tor) weiterhin den Durchbruch zu. Der ‚kicker‘ zitiert KSC-Manager Mario Eggimann: „Wir ziehen es durch, weil wir voll an Shio glauben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Mönchengladbach wollte die Leihe im Januar abbrechen und den Japaner an einen anderen Klub verleihen. Die Karlsruher, die über eine 1,5 Millionen Euro hohe Kaufoption verfügen, spielen da offenbar nicht mit.