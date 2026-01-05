Menü Suche
KSC durchkreuzt Gladbach-Plan

von David Hamza - Quelle: kicker
Shio Fukuda im KSC-Trikot @Maxppp

Beim Karlsruher SC traut man Sturmtalent Shio Fukuda (21) trotz geringer Einsatzzeiten in der Hinrunde (190 Minuten, ein Tor) weiterhin den Durchbruch zu. Der ‚kicker‘ zitiert KSC-Manager Mario Eggimann: „Wir ziehen es durch, weil wir voll an Shio glauben.“

Borussia Mönchengladbach wollte die Leihe im Januar abbrechen und den Japaner an einen anderen Klub verleihen. Die Karlsruher, die über eine 1,5 Millionen Euro hohe Kaufoption verfügen, spielen da offenbar nicht mit.

Bundesliga
2. Bundesliga
M'gladbach
KSC
Shio Fukuda

