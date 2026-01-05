Menü Suche
Hack löst Vertrag auf

von Fabian Ley - Quelle: newyorkredbulls.com
Alexander Hack applaudiert den Fans @Maxppp

Die New York Red Bulls und Alexander Hack gehen getrennte Wege. Der MLS-Klub und der 32-jährige Innenverteidiger haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine Auflösung des bis Ende 2026 datierten Vertrags geeinigt.

New York Red Bulls
Danke, Alex.

We’ve mutually agreed to part ways with center back Alexander Hack.
Erst vor rund einem Jahr hatte sich der langjährige Profi des FSV Mainz 05 den Red Bulls angeschlossen. Hack absolvierte 25 Partien für das Franchise. Wohin es den Linksfuß zieht, ist offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
