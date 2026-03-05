Klare Tendenz bei Leão

Rafael Leão wird seinen 2028 auslaufenden Vertrag beim AC Mailand voraussichtlich verlängern. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ laufen die Gespräche mit seinen Familienmitgliedern, Managern und Anwälten. Ziel ist es, die Zusammenarbeit vorzeitig bis 2030 auszudehnen.

Danach hatte es vor einigen Monaten nicht unbedingt ausgesehen. Im Sommer stand zwischenzeitlich ein Abschied im Raum, Interesse bekundete unter anderem der FC Bayern. Bei Milan zählt Leão seit geraumer Zeit zu den großen Hoffnungsträgern, konnte sein immenses Talent aber nicht durchgehend in Leistung ummünzen.