Hincapié zum Medizincheck

Ein Tag vor Transferende verlässt Piero Hincapié (23) Bayer Leverkusen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, fliegt der Ecuadorianer am heutigen Sonntag nach London, um den Medizincheck zu absolvieren und seinen Transfer zum FC Arsenal zu finalisieren. Aus bilanzorischen Gründen wird der feste Wechsel aber offiziell erst im kommenden Kalenderjahr vollzogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hincapié wechselt zunächst auf Leihbasis an die Themse, im kommenden Jahr greift dann eine Kaufpflicht und Bayer erhält die summa summarum 52 Millionen Euro. Wie ‚ESPN‘ weiter berichtet, soll Ex-Bayer-Coach Xabi Alonso seinem Landsmann und Arsenal-Coach Mikel Arteta Hincapié empfohlen haben.