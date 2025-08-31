Menü Suche
Hincapié zum Medizincheck

von Remo Schatz - Quelle: ESPN
Piero Hincapié von Bayer Leverkusen in Aktion @Maxppp

Ein Tag vor Transferende verlässt Piero Hincapié (23) Bayer Leverkusen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, fliegt der Ecuadorianer am heutigen Sonntag nach London, um den Medizincheck zu absolvieren und seinen Transfer zum FC Arsenal zu finalisieren. Aus bilanzorischen Gründen wird der feste Wechsel aber offiziell erst im kommenden Kalenderjahr vollzogen.

Hincapié wechselt zunächst auf Leihbasis an die Themse, im kommenden Jahr greift dann eine Kaufpflicht und Bayer erhält die summa summarum 52 Millionen Euro. Wie ‚ESPN‘ weiter berichtet, soll Ex-Bayer-Coach Xabi Alonso seinem Landsmann und Arsenal-Coach Mikel Arteta Hincapié empfohlen haben.

