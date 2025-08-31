Menü Suche
FCN: Transfer-Doppelpack in Arbeit

von Georg Kreul - Quelle: Bild | fcn.de
1 min.
Pape Demba Diop treibt den Ball voran @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg steht kurz vor Transferschluss vor einem prominenten Doppelschlag. Wie die ‚Bild‘ berichtet, arbeitet der Club an der Verpflichtung von Mittelstürmer Adriano Grimaldi (34) vom SC Paderborn sowie der Leihe von Mittelfeldspieler Pape Demba Diop (21) von Racing Straßburg. Grimaldi verlängerte noch im April seinen Vertrag bis 2026, könnte aber aufgrund der Konkurrenz im Paderborner Angriff noch die Seiten wechseln und für mehr Breite in der FCN-Offensive sorgen.

Update (15:03 Uhr): Inzwischen hat Nürnberg die Verpflichtung von Diop bekanntgegeben.

1. FC Nürnberg
Pape Demba #Diop kommt zum Club! ✍

Wir leihen den Mittelfeldspieler von Racing #Straßburg aus.

Zur Meldung 👉

#fcn
Diop hingegen liegt mit einer Ablöse von 7,5 Millionen Euro, die Straßburg erst diesen Sommer für den Senegalesen auf den Tisch legte, in einer anderen Kategorie als Grimaldi. Der dynamische Rechtsfuß soll beim Club das Erbe von Spielgestalter Caspar Jander (22/FC Southampton) antreten. Für seinen Ex-Klub Zulte Waregem war er in der vergangenen Saison in 31 Spielen an zwölf Treffern direkt beteiligt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
