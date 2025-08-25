BVB-Flirt Buonanotte hat sich entschieden

Borussia Dortmund wird bei Facundo Buonanotte leer ausgehen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat Olympique Lyon den Argentinier überzeugt. Der 20-Jährige will zu OL wechseln, Brighton & Hove Albion hofft weiterhin, das Offensivtalent in der Premier League verleihen zu können.

Im Kader von Fabian Hürzeler war Buonanotte an den ersten beiden Spieltagen schon nicht mehr zu finden. Neben dem BVB hatte auch Bayer Leverkusen beim zweifachen argentinischen Nationalspieler angefragt. Aus der Premier League gilt Nottingham Forest als Interessent für ein Leihgeschäft.